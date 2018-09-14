В жлобинском хоккейном «Металлурге» не хватает клюшек, поэтому приходится заимствовать у соперников

Главный тренер жлобинского «Металлурга» Александр Полищук после поражения от «Юности» (0: 6) рассказал о нехватке инвентаря. Слова тренера со ссылкой на пресс-службу «Металлурга» передает «Прессбол»:

— В первую очередь поблагодарю болельщиков за то, что были с нами до последнего. Хотел бы попросить их немного подождать, мы еще не раз вас порадуем, но нужно немного времени. Вся команда очень переживает, и добьется успеха с таким подходом.

Что касается игры, то скажу, что чем она понравилась. Наверное, счет не должен быть таким разгромным, но у соперников бросок — гол, а наши броски менее опасные, да и не такое большое количество их сегодня было. Да и еще снова подвело большинство.

— Показалось, что в большинстве игроки стараются разыгрывать до идеального и мало бросают, согласны с этим?

— Я не хочу, чтобы это подавалось как какая-то жалоба, но причина та же. Боимся бросать, потому что банально нет клюшек. Кстати, спасибо Михаилу Михайловичу, что в третьем периоде выручили нас одной. Почти в каждой игре люди садятся на скамью, потому что банально дальше нечем играть. Сегодня, например, в третьем периоде хоккеисты «Юности» передали клюшку нашему защитнику, — цитирует Полищука пресс-служба