В Жлобинском районе служебная собака помогла найти наркотики

Чтобы проверить информацию о хранении наркотиков, наркоконтролю понадобилась помощь кинолога.

У оперативников наркоконтроля появилась информация, что один из жителей Стрешина хранит у себя на подворье наркотики. Чтобы проверить эту информацию, им пришлось воспользоваться помощью кинолога из войсковой части 5525 и немецкой овчарки Доры.





11 сентября милиционеры прибыли на место жительства 50-летнего мужчины. Овчарка, обследовав комнаты, остановилась возле кресла и подала знак, что нашла искомое — в самодельном тайнике находилась измельченная растительная масса. Продолжив поиски, собака обнаружила высушенные стебли конопли в сарае.





В общей сложности правоохранители изъяли 730,20 граммов вещества. Как сообщает УВД, экспертиза подтвердила, что это марихуана. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по первой части 328-й статьи — хранение без цели сбыта.