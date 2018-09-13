В Жлобинском районе служебная собака помогла найти наркотики

  • 13 сентября 2018, 13:45
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Чтобы проверить информацию о хранении наркотиков, наркоконтролю понадобилась помощь кинолога.

У оперативников наркоконтроля появилась информация, что один из жителей Стрешина хранит у себя на подворье наркотики. Чтобы проверить эту информацию, им пришлось воспользоваться помощью кинолога из войсковой части 5525 и немецкой овчарки Доры.


11 сентября милиционеры прибыли на место жительства 50-летнего мужчины. Овчарка, обследовав комнаты, остановилась возле кресла и подала знак, что нашла искомое — в самодельном тайнике находилась измельченная растительная масса. Продолжив поиски, собака обнаружила высушенные стебли конопли в сарае.


В общей сложности правоохранители изъяли 730,20 граммов вещества. Как сообщает УВД, экспертиза подтвердила, что это марихуана. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по первой части 328-й статьи — хранение без цели сбыта.


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Места: Жлобин (1119), Стрешин (2)

Метки: Криминал (10566), Область (5944)

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