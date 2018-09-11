В Жлобинском районе упавшая на голову ветка сухого дерева убила лесоруба

  • 11 сентября 2018, 11:20
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Неделю назад, 4 сентября, в Жлобинском районе погиб 54-летний лесоруб: ему на голову упала ветка высохшего дерева.

Трагедия произошла на территории Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз». О лесорубочных работах мужчина договорился с индивидуальным предпринимателем, однако трудовой договор оформлен не был да и о инструктаже по технике безопасности никто не вспомнил. Результат плачевный — мужчина погиб, сообщили в Следственном комитете.


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Места: Жлобин (1118)

Метки: Происшествия (12867), Область (5935)

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