В Жлобине водитель, скрываясь от ГАИ, разбил три автомобиля

  • 09 сентября 2018, 10:09
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6 сентября в Жлобине произошло ДТП. Наряд охраны приблизительно в 15.35 привлёк автомобиль «Мазда», который «вилял» из стороны в сторону.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и на большой скорости начал двигаться по улице Первомайской в сторону улицы Карла Маркса, нарушая правила дорожного движения.

Возле магазина «Мир продуктов № 1» «Мазда» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.

При повороте с улицы Первомайской на улицу Советскую автомобиль занесло. В результате — повреждены три автомобиля возле Дворца спорта.

Водитель был задержан. Пострадавших нет.


Людмила Кричко, Новы дзень
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