В Жлобине водитель, скрываясь от ГАИ, разбил три автомобиля

1133 Премьер непризнанной Абхазии погиб в автокатастрофе — видео Поздно вечером 8 сентября машина премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии попала в аварию в районе города Гудаута. Как сообщает РИА Новости, по дороге в больницу глава правит...

2585 В Гомельском районе трёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа Девочка 2015 года рождения, проживающая в поселке Юбилейный, выпала из окна второго этажа.

1664 Фотофакт: под Светлогорском перевернулся груженый молоковоз В Светлогорске продолжается череда дорожно-транспортных происшествий. Сегодня , 9 сентября, авария снова произошла в «заколдованном месте» неподалеку от поворота на «Расовской...

1608 Нашелся страус, сбежавший из вольера под Осиповичами Нашелся страус, который сбежал из вольера под Осиповичами. Экзотическая птица жила во дворе «Птичий двор» в селе Моисеевичи и принадлежала предприятию «Охрана природы». Сотрудники ...

1813 Белорускам предлагают 7 тысяч евро за 2 недели проституции. Как избежать сексуального рабства? В популярном инстаграм-аккаунте (более 2 тысяч подписчиков), посвященном работе во Франции, журналисты наткнулись на странное предложение — «7000 евро за две недели ...