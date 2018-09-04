В Жлобине мотоцикл «Минск» столкнулся с «Ауди 80». Мотоциклист в больнице

  • 04 сентября 2018, 13:09
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3 сентября примерно в 12:30 мотоциклист неудачно совершил обгон на улице Маркса в Жлобине.

В районе дома номер 7а по улице Рогачевской с мотоциклом столкнулся автомобиль, поворачивавший во двор.

Мотоциклиста госпитализировали в травматологию «Жлобинской ЦРБ».


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