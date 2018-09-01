Видеофакт: в Жлобине на мосту произошла страшная авария, двое погибших

  • 01 сентября 2018, 11:59
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1 сентября в одиннадцатом часу в Жлобине на мосту произошло крупное ДТП. Видео прислал читатель портала mogilev.online Сергей Бойко.

Видео: Сергей Бойко

По информации читателя, в этом ДТП погибли не менее двух человек.


mogilev.online
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Места: Жлобин (1115)

Метки: Происшествия (12780), Авто (5723)

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