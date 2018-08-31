В Жлобине неизвестный за ночь обокрал мастерскую по ремонту телефонов и магазин косметики

Два случая кражи зафиксированы в Жлобине с 17.30 4 августа до 8.35 5 августа, сообщает газета «Новы дзень».

Вначале неустановленное лицо проникло в мастерскую по ремонту мобильных телефонов «CHIP-MASTER» по улице Войкова, 2, и похитило 13 мобильных телефонов, 7 портативных музыкальных колонок, 4 портативные зарядки на общую сумму более 5 тысяч рублей.

После вор заглянул в магазине «Делисс», который находится неподалеку. Там он украл 235 рублей.

Жлобинский РОСК просит граждан, обладающих какой-либо информацией о кражах, позвонить по телефонам 2-50-66 или 102.