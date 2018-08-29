Жлобинчанин, который обворовывал шкафчики тренажерного зала ЦОР, попался на воровстве в ночном клубе «Жлондон»

Сотрудники милиции неоднократно задерживали 26-летнего жлобинчанина за совершение краж.

В начале 2018 года «НД» уже писала о том, что в ЦОРе гражданин неоднократно брал абонемент на занятия в тренажёрном зале. Приходил на тренировку и «осматривал» шкафчики в раздевалке. Из находившихся там сумочек, одежды воровал деньги. В отношении его было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража).

Через некоторое время он вновь попал в поле зрения оперативников. На этот раз, отдыхая в ночном клубе «Жлондон», похитил у наглядно знакомого парня электронную сигарету. За совершённые преступления судом Жлобинского района он был подвергнут штрафу в размере 1102 рубля.

Однако это наказание не стало для мужчины препятствием к совершению новых противоправных деяний. Заместитель начальника отделения районного отдела Следственного комитета Андрей Вишняк говорит:

— Не прошло и месяца с момента вступления в силу приговора суда, как гражданин вновь совершил преступление. В этот раз он зашёл в административное здание КДЖЭУП «Жилкомсервис два». Некоторое время ходил по коридорам, делая вид, что кого-то разыскивает. В одном из кабинетов из оставленной без присмотра сумочки похитил кошелёк, в котором находились деньги, банковские карточки.

В отношении вора вновь возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража совершённая повторно). Сейчас ему грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.