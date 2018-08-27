Под Жлобином водитель уснул за рулем и врезался в опору ЛЭП

  • 27 августа 2018, 15:01
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25 августа в 7 часов утра в деревне Большие Роги Жлобинского района произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и совершил наезд на линию электропередач. Как выяснилось, мужчина уснул за рулём. Пострадавших нет.


Новы дзень
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Метки: Авто (5700), Область (5871), Происшествия (12733)

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