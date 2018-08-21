Жлобин вошел в тройку самых «грязных» городов Беларуси 2017 года

Белстат опубликовал данные, характеризующие состояние охраны окружающей среды в Республике Беларусь в 2017 году.

В частности, стали известны новые данные по величине выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по отдельным городам Беларуси. Самым «грязным» городом Беларуси вновь стал Новополоцк, где выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в расчете на одного жителя превысили полтонны.





За последний год размер выбросов загрязняющих веществ в Новополоцке вырос на 7%. Второй год подряд наибольший прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников наблюдается в Жлобине. В 2017 году на одного жителя Жлобина приходился 141 килограмм загрязняющих веществ.

Отметим сокращение выбросов загрязняющих веществ в Светлогорске, жители которого в 2018 году жаловались на удушающий запах, исходящий от нового завода беленой целлюлозы. По сравнению с 2015 годом количество выбросов в данном райцентре Гомельской области сократилось на треть.

В топ-10 самых грязных городов Беларуси из городов Гомельской области входит также Речица. За последний год выбросы загрязняющих веществ здесь сократились на 14,3%.

В Гомеле экологическая обстановка несколько улучшилась. В 2017 году на одного гомельчанина приходилось 17 килограмм загрязняющих веществ. В результате Гомель находится на 11 месте по величине выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников среди всех городов Беларуси.