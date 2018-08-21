«Не вписались в поворот, снесли пару столбиков». В Жлобине пьяный водитель угодил в ДТП и пытался скрыться — фото

Сегодня днем в Жлобине на улице Ленинградской произошла авария: «не вписались в поворот, снесли пару столбиков».

Водитель и пассажир были в нетрезвом виде и пытались скрыться. Судя по фото, машина — вдребезги, но, по словам очевидцев, водитель и пассажир отделались ушибами.

Подробности выясняются.















