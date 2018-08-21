Пьяные жители Жлобинского района, попав в ДТП, пытались скрыться с места происшествия, но все-равно попались

  • 21 августа 2018, 11:30
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16 августа ночью четверо жителей агрогородка Коротковичи в состоянии алкогольного опьянения отправились в Светлогорск. Водитель помимо этого не имел права управления автотранспортом.

На 29-м км автодороги Жлобин — Светлогорск выехали на полосу встречного движения, где столкнулись с автомобилем «БМВ». В результате — автомашины получили механические повреждения.

Сельчане попытались скрыться с места ДТП, однако были задержаны сотрудниками ГАИ.


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Метки: Авто (5678), Происшествия (12683), Область (5845)

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