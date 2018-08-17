В Жлобинском районе в результате ДТП лошадь застряла в салоне автобуса с 29 пассажирами — фото, видео

  • 17 августа 2018, 13:29
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Около двух часов ночи сотрудникам МЧС сообщили о необычной аварии на трассе М5 в Жлобинском районе.


Рейсовый автобус столкнулся на ночной дороге с лошадью. В салоне находились 29 пассажиров и два водителя. Никто из них, к счастью, не пострадал. Лошадь пробила лобовое стекло и оказалась зажата внутри автобуса. Извлекать ее пришлось сотрудникам МЧС с помощью специнструмента.


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