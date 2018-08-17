В Жлобинском районе в результате ДТП лошадь застряла в салоне автобуса с 29 пассажирами — фото, видео
- 17 августа 2018, 13:29
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Места: Жлобин (1107)
Метки: Авто (5663), Происшествия (12661), Главное (6205)
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