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В Жлобинском районе фура протаранила и опрокинула на крышу грузовик

  • 14 июня 2018, 11:48
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Авария произошла 13 июня, около 13.50, на трассе М5 Минск — Гомель в Жлобинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, 54-летний водитель фуры Mercedes ехал со стороны Минска в направлении Гомеля, отвлекся от управления и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ. От удара последний опрокинулся на крышу и врезался в столб.

В результате ДТП 52-летний водитель ГАЗа получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.



TUT.BY
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