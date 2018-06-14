В Жлобинском районе фура протаранила и опрокинула на крышу грузовик

Авария произошла 13 июня, около 13.50, на трассе М5 Минск — Гомель в Жлобинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, 54-летний водитель фуры Mercedes ехал со стороны Минска в направлении Гомеля, отвлекся от управления и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ. От удара последний опрокинулся на крышу и врезался в столб.

В результате ДТП 52-летний водитель ГАЗа получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.



