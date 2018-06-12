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В Жлобине женщина за рулем не уступила дорогу мотоциклисту, он в больнице

  • 12 июня 2018, 11:36
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В Жлобине в минувшую среду 30-летняя женщина за рулем Renault сбила мотоциклиста.

О происшествии сообщила районная газета «Новы дзень». 32-летний мотоциклист ехал во встречном направлении, но при повороте налево автомобилистка не уступила дорогу. Произошло столкновение.

Мотоциклист в больнице.


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