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В Жлобине при взрыве баллончика сильно пострадал подросток — ему частично ампутировали четыре пальца

  • 11 июня 2018, 10:46
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15-летний подросток сильно пострадал в результате взрыва самодельного баллончика — ему частично ампутировали четыре пальца на правой руке.

По данным медиков, в настоящее время ребенок находится в реанимации.

В МЧС сообщили, что происшествие произошло утром в воскресенье, десятого июня. Подросток пытался взорвать самодельный баллончик, но после поджога фитиля «изделие» взорвалось в руке.

В больнице ребенку частично ампутировали четыре пальца правой руки.

Кроме него пострадали еще два подростка: у одного рваная рана бедра, у второго — рваные раны обоих предплечий.


Naviny.by
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Места: Жлобин (1065)

Метки: Происшествия (12042), Область (5587)

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