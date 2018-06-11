В Жлобине при взрыве баллончика сильно пострадал подросток — ему частично ампутировали четыре пальца
- 11 июня 2018, 10:46
- 1931
- 0
Места: Жлобин (1065)
Метки: Происшествия (12042), Область (5587)
ЧП за ЗЛИНе: рабочему станком оторвало руку, он в реанимации
Кошмар в Буда-Кошелевском районе: невменяемый 30-летний мужчина напал на прохожих с топором, есть пострадавшие (обновлено)
Утро как фильм ужасов. В Гомеле вороны нападают на людей, напали даже на грудного ребенка в коляске — видео
В Советском районе повесилась мать двоих детей. Она год не могла найти работу по специальности
Самоубийство в Советском районе, где мужчина выпал из окна: дочь и внучка прогнали дедушку в комнату за то, что он выпил
«Люди дышат алюминием, уже в речке купаться страшно»: горожане жалуются на выбросы «Гомельобоев». Что происходит?
Очередной приговор-328: в Могилеве 18-летней девушке дали 8 лет
Самое обсуждаемое
«Люди дышат алюминием, уже в речке купаться страшно»: горожане жалуются на выбросы «Гомельобоев». Что происходит?
ЧП за ЗЛИНе: рабочему станком оторвало руку, он в реанимации
Кошмар в Буда-Кошелевском районе: невменяемый 30-летний мужчина напал на прохожих с топором, есть пострадавшие (обновлено)
У трактористки в Буда-Кошелевском районе чиновники отобрали трактор от Лукашенко
Фотофакт: на автовокзале в Рогачеве громадные очереди. Люди стоят за билетами даже на улице
В Гомеле появился первый в стране вежливый пляж
Голодавшие две недели гомельчанки просят Лукашенко лишить их гражданства