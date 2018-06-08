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В Жлобине местный житель и его новая жена придумали схему, как платить меньше алиментов первой семье. Но их раскрыли

  • 08 июня 2018, 17:29
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Первоначально суд снизил алименты первому ребенку с 25% до 16%, но прокуратра отменила это решение.

Пара придумала, на самом деле, очень запутанный способ, достойный сюжета мексиканского сериала.

Чтобы меньше помогать первой семье, мужчина попытался сделать вид, что не живет и не ведет общего хозяйства с новой женой, а также материально не участвует в воспитании их общего ребенка — для него уже второго.

Казалось бы, в чем связь? Однако она есть, и достаточно прозрачная. Дело в том, что, если бы мужчина действительно бросил и вторую жену со вторым чадом, то должен был бы выплачивать алименты и им. В этом случае размер выплат первой семье должен был быть уменьшен — чтобы банально хватало денег и на вторую.

Однако, как сообщает «СБ — Беларусь Сегодня», прокуратура установила ряд неточностей в этом «спектакле» и отменила решение суда.

Например, супруги постоянно созванивались, что подтвердил их мобильный оператор, появлялись вместе в общественных местах и даже добиваться снижения алиментов пришли в суд вместе. Как говорится, картина маслом.

В итоге, хитрый сценарий оказался невостребованным. А первая семья авантюриста продолжит получать причитающиеся ей выплаты.


gomel.today
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