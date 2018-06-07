«Повернулся и увидел, как мотоциклист перелетел через машину». В Жлобине столкнулись Renault и мотоцикл

В среду примерно в 21.45 в Жлобине около кинотеатра столкнулись Renault Fluence и мотоцикл.

29-летняя женщина за рулем Renault при осуществлении маневра «поворот налево» на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущества в движении мотоциклу BMW R850, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

— Всю аварию не видел, но когда громкий хлопок услышал, повернулся и увидел, как мотоциклист перелетел через машину, — рассказывает очевидец ДТП в сообществе ЖЛ |L!FE NEWS.

В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил повреждения и госпитализирован в районную больницу.