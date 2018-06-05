В Жлобинском районе младенец попал в больницу с ожогами лица второй степени — прабабка окропила «святой» водой

Хотя, судя по обстоятельствам дела, виной всему не «религия — опиум для народа», а обычное разгильдяйство пенсионерки.

Случай произошел в ночь с 3 на 4 июня. Как стало известно «Сильным новостям», ребенок младше одного года поступил в Жлобинскую райбольницу. Врачи диагностировали ожоги второй степени.

К выяснению причин подключились родственники и вскоре стало ясно, что незадолго до ухудшения самочувствия прабабушка ополоснула малыша... святой водой! Других источников попадания каких бы то ни было веществ на лицо ребенка не просматривалось. Однако этого оказалось достаточно.

Выяснилось, что религиозная женщина хранила свою «святую воду» в бутылке из-под уксуса, очевидно, не посчитав нужным ее стерилизовать или хотя бы банально промыть. Даже малой концентрации уксусной кислоты хватило, чтобы повредить нежную младенческую кожу.

Сейчас малыш проходит лечение и идет на поправку. Бабушкиными молитвами и усилиями медиков.