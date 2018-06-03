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В Жлобине мама с детьми пришла в гости к подруге, присвоила телефон и тут же сдала его в ломбард. Ей грозит 4 года

  • 03 июня 2018, 09:24
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В Жлобине 35-летняя женщина с маленькими детьми заглянула к подруге. Однако уйти из гостеприимного дома с пустыми руками не удалось: женщина незаметно прихватила с собой мобильный телефон хозяйки.

Обнаружив пропажу, подруга позвонила своей гостье и поинтересовалась, не случилось ли так, что телефон оказался в ее руках, но последовал отрицаельный ответ, сообщает «Новы дзень».

Долго искать телефон не пришлось: уже на следующий день его нашли в ломбарде.

Выяснилось, что это не первое уголовное дело в отношении жлобинчанки. Несмотря на то, что нанесенный ущерб возмещен, женщине вновь придется предстать перед судом: на этот раз ей «светит» до 4 лет.


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Места: Жлобин (1060)

Метки: Криминал (9963), Область (5555)

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