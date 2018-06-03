В Жлобине мама с детьми пришла в гости к подруге, присвоила телефон и тут же сдала его в ломбард. Ей грозит 4 года

В Жлобине 35-летняя женщина с маленькими детьми заглянула к подруге. Однако уйти из гостеприимного дома с пустыми руками не удалось: женщина незаметно прихватила с собой мобильный телефон хозяйки.

Обнаружив пропажу, подруга позвонила своей гостье и поинтересовалась, не случилось ли так, что телефон оказался в ее руках, но последовал отрицаельный ответ, сообщает «Новы дзень».

Долго искать телефон не пришлось: уже на следующий день его нашли в ломбарде.

Выяснилось, что это не первое уголовное дело в отношении жлобинчанки. Несмотря на то, что нанесенный ущерб возмещен, женщине вновь придется предстать перед судом: на этот раз ей «светит» до 4 лет.