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Видеофакт: под Жлобином трактор не уступил дорогу «Тойоте» с российскими номерами, водитель легковушки в больнице

  • 28 мая 2018, 17:19
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В минувшую пятницу примерно в 17.25 57-летний местный житель на тракторе столкнулся с Toyota с российскими номерами.

Авария произошла на автодороге М-5 «Минск — Гомель». На 240 км водитель на тракторе при перестроении с правой полосы движения в левую не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю, за рулем которого находился 48-летний москвич, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В результате аварии водитель легковушки был госпитализирован в районную больницу.

Фото — «Новы дзень»


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