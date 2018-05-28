Видеофакт: под Жлобином трактор не уступил дорогу «Тойоте» с российскими номерами, водитель легковушки в больнице

В минувшую пятницу примерно в 17.25 57-летний местный житель на тракторе столкнулся с Toyota с российскими номерами.

Авария произошла на автодороге М-5 «Минск — Гомель». На 240 км водитель на тракторе при перестроении с правой полосы движения в левую не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю, за рулем которого находился 48-летний москвич, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В результате аварии водитель легковушки был госпитализирован в районную больницу.

Фото — «Новы дзень»