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Жлобинчанин снял «лишних» 300 рублей с карточки собутыльника, ему грозит 5 лет

  • 24 мая 2018, 12:33
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Совместная пьянка двух мужчин закончилась возбуждением уголовного дела: один остался без денег, а второму грозит до 5 лет тюрьмы.

В тот день мужчины употребляли алкоголь. Когда один из них обнаружил отсутствие денег на телефоне и не смог вызвать такси, второй, не долго думая, дал ему банковскую карту и предложил пополнить счет на мобильном.

30-летний жлобинчанин воспользовался ситуацией и снял еще 300 рублей, уже в тайне от владельца карты.

Выяснилось, что за плечами подозреваемого уже была судимость. На этот раз он рискует оказаться за решеткой сроком до пяти лет, сообщает «Новы дзень».


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Места: Жлобин (1058)

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