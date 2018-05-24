Жлобинчанин снял «лишних» 300 рублей с карточки собутыльника, ему грозит 5 лет

Совместная пьянка двух мужчин закончилась возбуждением уголовного дела: один остался без денег, а второму грозит до 5 лет тюрьмы.

В тот день мужчины употребляли алкоголь. Когда один из них обнаружил отсутствие денег на телефоне и не смог вызвать такси, второй, не долго думая, дал ему банковскую карту и предложил пополнить счет на мобильном.

30-летний жлобинчанин воспользовался ситуацией и снял еще 300 рублей, уже в тайне от владельца карты.

Выяснилось, что за плечами подозреваемого уже была судимость. На этот раз он рискует оказаться за решеткой сроком до пяти лет, сообщает «Новы дзень».