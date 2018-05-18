В Жлобине прямо во время конкурса красоты одной из победительниц сделали предложение руки и сердца
- 18 мая 2018, 13:03
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Татьяна Ермакова, Гомельские правда
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