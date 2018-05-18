В Жлобине прямо во время конкурса красоты одной из победительниц сделали предложение руки и сердца

Конкурс красоты и грации «Мисс Жлобин» прошел во Дворце культуры металлургов. За корону в финале боролись 10 девушек.

Четыре главных титула достались двум Каринам. Победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс Жлобин» стала студентка 4-го курса факультета психологии и педагогики ГГУ имени Ф. Скорины Карина Мельникова. Сразу три титула — «Мисс дружба», «Мисс зрительских симпатий» и «Вице-мисс Жлобин» — завоевала заместитель первого секретаря первичной организации БРСМ БМЗ Карина Романенко.

Эту очаровательную девушку ждал еще один сюрприз — ее молодой человек прямо на сцене сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. По словам режиссера мероприятия Марии Грицок, в следующий раз за корону главной красавицы города девушки поборются в 2020 году.



















