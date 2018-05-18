Видеофакт: возле Жлобина примерно 10 водителей тушили фуру с картошкой

Вчера на трассе М5, недалеко от Жлобина, загорелся грузовик с картошкой. Водитель не остался один на один с проблемой — к нему на помощь пришли неравнодушные автолюбители, проезжавшие мимо в этот момент.

Помощь оказывали не менее десяти человек: все использовали огнетушители, засыпали песком, рассказал один из водителей порталу Оnliner.by. Мужчины направили все силы на то, чтобы не дать загореться тенту. По словам водителя, «километров 200 не довез картошку до места назначения».

Борьба с огнем длилась примерно 15 минут, а после подоспели спасатели и потушили прицеп. Общими усилиями груз удалось отстоять, отмечает очевидец.