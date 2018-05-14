В Жлобине трехлетний мальчик вырвался от мамы, побежал на «красный» и попал под машину. Ребенок в реанимации

Вечером в минувшую пятницу трехлетний мальчишка оказался в больнице: он выбежал на проезжую часть и попал под «Москвич».

В тот вечер ребенок гулял вместе с мамой, но в какой-то момент мальчик вырвался и побежал в направлении пешеходного перехода. В первый раз малыш пересек дорогу на зеленый свет, второй раз удача изменила ему — он рванул на «красный» и оказался под колесами «Москвича 412».

С полученными травмами ребенок госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.