В Жлобине трехлетний мальчик вырвался от мамы, побежал на «красный» и попал под машину. Ребенок в реанимации
- 14 мая 2018, 11:21
- 4204
- 0
7 крупных белорусских руководителей, которые покончили с собой
«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного
Семиклассника, упавшего с парапета в Сож, госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть». Врачи борются за его жизнь
Афиша праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы
В Гомеле с крыши жилого дома упал мужчина и разбился насмерть
В Узе произошёл серьёзный пожар, горела лесопилка. Одна из версий — поджог — фото, видео
Самое обсуждаемое
«Это не нарушение порядка в стране, это болезнь, которую нужно лечить». Что думают гомельчане о больших сроках по статье 328
В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку
Голодающую шестой день гомельчанку Наталью Василенко посетили врачи. Состояние ухудшается
В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук
Как изменится движение транспорта из Гомеля в летний период
Семиклассника, упавшего с парапета в Сож, госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть». Врачи борются за его жизнь
В Киеве организатора «Бессмертного полка» облили зеленкой и фекалиями