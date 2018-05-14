В Жлобине местный житель едва не задушил тетю, но от уголовной ответственности его освободили из-за психиатрического заболевания

Жительница районного центра проживала совместно с престарелой матерью. В конце января текущего года к ним зашёл 38-летний племянник.

С порога он начал ругаться, высказывать угрозы убийством в адрес тёти. Когда та села — подошёл к ней и ударил несколько раз кулаком и ладонью в лицо. Схватил за шею и начал душить.

На помощь дочери поспешила мать. Она несколько раз ударила костылём по голове нападавшего. Последний бросил свою жертву и вышел из дома.

После этого потерпевшая сообщила об инциденте в милицию. Гражданин был задержан.

В отношении него районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 186 УК Республики Беларусь (угроза убийством).

При проведении следственных действий было установлено, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Суд рассмотрел материалы уголовного дела, признал гражданина виновным в совершении преступления. Однако, учтя его психическое заболевание, и то, что он совершил опасное деяние в состоянии невменяемости, освободил его от уголовной ответственности. Мужчина будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Решение вступило в силу.