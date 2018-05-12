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На пожаре в жлобинской девятиэтажке были эвакуированы 37 человек

  • 12 мая 2018, 13:53
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По информации спасателей, пожар произошел вечером в пятницу, 11 мая, в жлобинском микрорайоне № 17.

Прибывшие к месту вызова пожарные увидели огонь в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС при помощи масок для спасаемых по лестничным клеткам и автолестницам эвакуировали 37 жильцов (из них восемь детей).

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Всего за минувшие дежурные сутки произошла 21 чрезвычайная ситуация техногенного характера. Были уничтожены три строения.













Naviny.by
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