На пожаре в жлобинской девятиэтажке были эвакуированы 37 человек

По информации спасателей, пожар произошел вечером в пятницу, 11 мая, в жлобинском микрорайоне № 17.

Прибывшие к месту вызова пожарные увидели огонь в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС при помощи масок для спасаемых по лестничным клеткам и автолестницам эвакуировали 37 жильцов (из них восемь детей).

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Всего за минувшие дежурные сутки произошла 21 чрезвычайная ситуация техногенного характера. Были уничтожены три строения.











































