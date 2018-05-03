Бил, душил, а в итоге ударил ножом. В Жлобине ссора мужа и жены закончилась плачевно

  • 03 мая 2018, 11:39
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40-летний житель Жлобина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Однако наказание ему уроком не стало.

Недавно, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина повздорил с женой. Чтобы избежать конфликта, последняя попыталась уйти с квартиры. Однако супруг не дал открыть дверь, оттолкнул её. Потом, на кухне, повалил на пол и начал бить руками и ногами, угрожал лишить жизни. Вскочив, женщина, чтобы привлечь внимание и позвать на помощь посторонних, разбила стекло в окне. Мужчина вновь бросил её на пол. Сел сверху и начал душить. Под руку несчастной попался осколок стекла. Защищаясь, она нанесла им удар в плечо супругу. После этого семейный дебошир поднялся и, удерживая жертву за волосы, подошёл к кухонному шкафчику. Взял оттуда нож и нанёс женщине удар в грудную клетку.

По данному факту районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Республики Беларусь (угроза убийством).

Виновному грозит до двух лет лишения свободы.


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Места: Жлобин (1052)

Метки: Криминал (9807), Область (5433)

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