Жительницу Жлобина приговорили к двум годам за то, что заразила ВИЧ мужа, хотя он пошел на это добровольно

В 2008 году жительница Жлобина узнала о том, что является ВИЧ-инфицированной. Страшный диагноз не сломил молодую женщину. Она вела здоровый образ жизни, работала. Через некоторое время встретила и полюбила мужчину. Сразу предупредила его о своей болезни.

Последний не отвернулся — наоборот, стал надёжной опорой, помощником во всех делах. После нескольких лет знакомства — они поженились. Потом решили завести ребёнка. По обоюдному согласию перестали предохраняться во время интимных связей. В 2012 году у них родился ребёнок, который инфицирован не был. Однако в период беременности женщина узнала, что ВИЧ-инфекцией заразился её муж. Претензий по этому поводу мужчина ей не предъявлял. Они продолжали жить совместно и воспитывать ребёнка.

В конце прошлого года в отношении женщины, знавшей о своём заболевании и заразившей ВИЧ-инфекцией другого человека, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 157 УК Республики Беларусь. Суд признал её виновной. Однако учёл, что к административной ответственности она не привлекалась, имеет постоянное место работы, характеризуется положительно, воспитывает несовершеннолетнего ребёнка и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Приговор вступил в силу.