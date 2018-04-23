Снова в плюсе. БМЗ отчитался о результатах деятельности

  • 23 апреля 2018, 12:49
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Белорусский металлургический завод опубликовал результаты деятельности за 2017 год

Управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» сумела увеличить выручку от реализации на 32%. Благодаря росту выручки, прибыль от реализации предприятия составила почти 140 млн рублей. Это в пять раз больше, чем в 2016 году.

Необходимость уплаты процентов по долгосрочным кредитам привела к тому, что прибыль до налогообложения составила лишь 22 тыс. рублей. Впрочем, для БМЗ это неплохой показатель, ведь еще в 2016 году было получено 3,5 млн убытков.


Деловой Гомель
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