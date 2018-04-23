В Жлобине матери осужденных за наркотики со всей Беларуси заявили о намерении начать бессрочную голодовку 

Матери осужденных по статье 328 Уголовного кодекса (распространение наркотиков) объявили о намерении начать бессрочную голодовку с целью изменения данной статьи. Об этом активистки движения «Матчын рух 328» сообщили 22 апреля на пресс-конференции в Жлобине (Гомельская область).

В пресс-конференции приняли участие женщины из Бобруйска, Гомеля, Горок, Жлобина, Марьиной Горки, Минска, сообщает БелаПАН.

В голодовке, которая начнется 27 апреля, будут участвовать 20 человек. О месте ее проведения они сообщат дополнительно.





Как заявила на пресс-конференции активистка движения Татьяна Каневская, требования родственников — личная встреча с Александром Лукашенко, создание комиссии по пересмотру дел по статье 328 УК начиная с 2013 года, а также дифференциация ответственности за наркопреступления.

«Мы не принадлежим ни к каким политическим партиям. Призываем власти не оказывать давление на голодающих и их семьи», — заявила Каневская.

Она обратилась к главе государства со словами: «Мы не верим ни одному вашему чиновнику. Как свидетельство этому — килограммы отписок, которые мы получаем из различных органов власти на свои обращения. Остановить это безумие можете только вы».

Каневская добавила, что сейчас в местах лишения свободы по «наркотическим» статьям отбывают длительные сроки заключения 16 тысяч человек. «Эти цифры можно умножать на два-три и более, потому что с нашими ребятами „сидят“ их матери, жены, дети и другие родственники», — добавила она.





Участники пресс-конференции обратили внимание на несправедливые, по их мнению, приговоры, не соразмерные совершенному сроки наказания, незаконные методы следствия, провокации со стороны милиции.

Они заявили о несовершенстве белорусского законодательства, когда несовершеннолетних осуждают по «наркотическим» статьям на длительные сроки так же, как взрослых. «Люди, вдумайтесь, разве может 14-летний организовать и поставить на поток наркобизнес? Он жертва. Подумайте о том, что чужих детей не бывает», — заявила Каневская.

Она добавила, что предупреждала чиновников Гомельского горисполкома о планируемой голодовке и уже испытала на себе последствия этого.

«Меня увольняют с работы, потому что в горисполкоме заявили, что „данное мероприятие“, а они даже боятся слово „голодовка“, не соответствует вашей работе», — сказала активистка, которая официально ухаживает за инвалидом 1-й группы.





Движение «Матчын рух 328» объединяет родственников граждан, осужденных за распространение наркотиков. Целью инициативы является оказание материальной и психологической помощи осужденным и их семьям, а также их информационная и юридическая поддержка. По данным активистов, в движение входит 651 человек.



