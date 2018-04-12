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В Жлобине мужчина залез за бутылками в трехметровый отстойник и не смог выбраться, вытаскивали спасатели — фотофакт

  • 12 апреля 2018, 17:14
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В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из отстойной ямы глубиной 3 м, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В МЧС поступило сообщение о том, что в Жлобине на улице Карла Маркса пенсионер залез в отстойную яму и сам выбраться не может. Ее размеры — 6×5 м и глубина — 3 м. «Как выяснилось, пенсионер 1954 года рождения пошел на прогулку, увидел старый заброшенный отстойник, на дне которого находилось много бутылок, и решил собрать их. Мужчина, не зная, что в яме вода, спустился в отстойник. Выбраться самостоятельно он не смог», — пояснили в областном управлении.


Работники МЧС при помощи лестницы-палки помогли выбраться мужчине и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом «переохлаждение» пенсионера госпитализировали.


БелТА
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Места: Жлобин (1046)

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