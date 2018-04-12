В Жлобине при благоустройстве территории обнаружили гранату времен войны, эвакуировали 47 человек
- 12 апреля 2018, 16:18
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