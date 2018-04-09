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В Жлобине пьяный мужчина разбил застекленную дверь ночного клуба

  • 09 апреля 2018, 14:33
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В ночном клубе «Жлондон» коротал время 31-летний мужчина. Изрядно приняв на грудь, он решил продемонстрировать свою силу перед приятелями. В качестве объекта «испытания» была выбрала застекленная дверь. Итог — три разбитых стекла, сообщает газета «Новы дзень».

Чтобы утихомирить дебошира, в клуб прибыл наряд милиции. Мужчину задержали, теперь ему грозит срок за хулиганство.


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Места: Жлобин (1044)

Метки: Криминал (9685), Область (5338)

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