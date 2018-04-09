В ночь с субботы на воскресенье при пожаре под Жлобином погибли мать и сын

В субботу около полуночи в деревне Стрешин в Жлобинском районе загорелся деревянный дом. Пожар начался в тот самый момент, когда 77-летняя хозяйка и ее 50-летний сын находились в одной из комнат.

В доме было сильное задымление, поэтому, когда спасатели приехали на место происшествия, хозяева были без сознания. Их нашли в горящей комнате.





Тут же были подключены и сотрудники скорой. Они осмотрели пострадавших, которых к тому времени успели вынести на улицу, и констатировали смерть и матери, и сына, сообщили в пресс-службе МЧС.

Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.



