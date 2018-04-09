Окнаград 09/04-15/04:
Кухни 09/04 - 15/04:

В ночь с субботы на воскресенье при пожаре под Жлобином погибли мать и сын

  • 09 апреля 2018, 12:49
  • 1539
  • 0



В субботу около полуночи в деревне Стрешин в Жлобинском районе загорелся деревянный дом. Пожар начался в тот самый момент, когда 77-летняя хозяйка и ее 50-летний сын находились в одной из комнат.

В доме было сильное задымление, поэтому, когда спасатели приехали на место происшествия, хозяева были без сознания. Их нашли в горящей комнате.


Тут же были подключены и сотрудники скорой. Они осмотрели пострадавших, которых к тому времени успели вынести на улицу, и констатировали смерть и матери, и сына, сообщили в пресс-службе МЧС.

Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.



gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Жлобин (1044)

Метки: ДТП и ЧП (264), Область (5338)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 08/04 - 09/04:

Самое читаемое