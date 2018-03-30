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В Жлобинском районе мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

  • 30 марта 2018, 11:37
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Как ни странно, похоже, неосторожное курение в этот раз не причём.

29 марта в 21-18 спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Центральная в деревне Бобовка Жлобинского района.

По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова в квартире на втором этаже панельного двухэтажного дома наблюдалось сильное задымление.


При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей ванной комнате был обнаружен труп хозяина, 1968 года рождения, который проживал один.

В результате пожара огнем повреждена стиральная машина в ванной комнате, имущество в санузле, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.


Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или неосторожное обращение с огнем при розжиге газовой плиты.

Проверку проводит следственно-оперативная группа, сообщается на сайте МЧС.


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