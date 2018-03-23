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Внимание! В Гомельской области зарегистрирован первый случай заболевания корью

  • 23 марта 2018, 15:34
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Опасную и крайне неприятную болезнь житель Гомельщины «привез» из Одессы.

Как стало известно «Сильным новостям», первый случай кори в Гомельской области зарегистрирован в Жлобине на прошлой неделе. Мужчина вернулся с заболеванием из Украины.

Сейчас он изолирован от окружающих, для того, чтобы не допустить распространения инфекции, выясняется круг его контактов.

Корь — острое вирусное заболевание, вызывающее крайне неприятные симптомы и в отдельных случаях могущее быть смертельным. Больные, как правило, страдают от очень высокой температуры, воспаления слизистых оболочек полости рта и дыхательных путей, конъюнктивита и характерной сыпи.

При недостаточности питания или отсутствии надлежащей медицинской помощи, до 10% случаев заболеваний детей могут быть смертельными. В 2011 году в мире от кори умерло 158 тысяч человек.

Ранее неоднократно сообщалось, что многочисленные случаи кори фиксируются в Украине. В Беларуси пока эпидемии не наблюдается, но в некоторых городах ситуация тревожная. Так, например, в Волковыске заболело уже более 30 человек, отдельные случаи фиксируются в соседних с ним районах.

Случай в Жлобине — первый подтвержденный в Гомельской области. До этого один человек находился под подозрением, однако диагноз не подтвердился.


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