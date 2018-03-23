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Жлобинская финансовая милиция разыскала в Минске мошенника, «кинувшего» россиян на 1,5 млн. российских рублей

  • 23 марта 2018, 12:14
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Финансовая милиция задержала в Минске скрывшегося от правосудия мошенника, сообщили БелТА в Комитете государственного контроля Беларуси.

Работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области разыскали и задержали в Минске мошенника, который более двух лет находился в межгосударственном розыске. «В 2016 году он предложил двум российским фирмам свои услуги по поставке продукции ОАО "Рогачевский МКК". Получив от партнеров более 1,5 млн российских рублей, скрылся с деньгами», — рассказали в КГК.

Финансовая милиция во взаимодействии с органами внутренних дел установила местонахождение мужчины. При задержании он предъявил украинский паспорт, где его возраст на 10 лет меньше реального. Сейчас задержанный находится под стражей, материалы уголовного дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах переданы в суд.


БелТА
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Места: Жлобин (1037)

Метки: Криминал (9576), Область (5262)

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