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БМЗ восстановился после пожара. С сегодняшнего дня предприятие работает в штатном режиме

  • 22 марта 2018, 16:41
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22 марта была запущена в работу дугосталеплавильная печь № 1 — и сталеплавильное производство ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» заработало в штатном режиме — тремя печами, рассказали TUT.BY на предприятии.

Напомним, вечером 5 марта на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине произошел пожар. Из-за его последствий была остановлена выплавка стали.

— Пожар произошел в преддверии плановой остановки печей, это минимизировало производственные потери предприятия, но существенно увеличило нагрузку на ремонтные службы, которым одновременно пришлось заниматься плановыми и восстановительными работами, — пояснил официальный представитель БМЗ Александр Олесик.


TUT.BY
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