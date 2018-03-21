Жлобинская финансовая милиция разыскала в столице мошенника «в бегах»

Жлобинская финансовая милиция разыскала в Минске преступника, который более двух лет значился в межгосударственном розыске за крупное мошенничество. Два года назад 45-летний житель Жлобина с напарником «кинул» на большие деньги две российские фирмы.

Как рассказали в межрайонном отделе УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области, в 2016 году он отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа. Тогда же и затеял сомнительную сделку вместе с директором местного частного предприятия.

Жлобинчане сумели убедить представителя российских фирм в том, что помогут оперативно поставить им продукцию Рогачевского молочноконсервного комбината. Партнеры перечислили на счет жлобинских коммерсантов 1,5 миллиона российских рублей.

После исчезли и деньги, и фирмачи. Директора коммерческой структуры задержали. А вот его товарищ сумел скрыться за пределами Беларуси, поэтому и был объявлен в межгосударственный розыск.

В Жлобинском межрайонном отделе УДФР рассказывают подробности задержания:

— При взаимодействии с силовиками удалось установить, что в феврале этого года он прибыл в Минск, где снял квартиру, в которой его и задержали. Правда, и здесь обвиняемый проявил находчивость, предъявив паспорт гражданина Украины, «омолодивший» его на десяток лет. Однако этот номер не прошел. Сейчас материалы уголовного дела находятся в суде.

В областном УДФР добавляют, что в этом году по материалам финансовой милиции уже возбужден ряд уголовных дел в отношении руководителей субъектов хозяйствования по фактам мошенничества в отношении банка, хищения выручки, отгрузки без предоплаты мясной и молочной продукции. В управлении резюмируют:

— В погоне за ростом объема продаж личностные качества партнеров остаются вне поля зрения. Службам безопасности, торговым отделам нужно критически относиться к отпуску товаров и услуг в адрес контрагентов, чья репутация вызывает сомнение.