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Житель Жлобина разбил о голову приятеля бутылку шампанского. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

  • 19 марта 2018, 11:10
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Районным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела, возбужденного за особо злостное хулиганство в отношении жителя Жлобина.

Следствием установлено, что возле кафе «Винтаж» произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них нанес оппоненту несколько ударов кулаками, а потом разбил о его голову бутылку с шампанским, причинив телесные повреждения.

Хулиган был задержан и заключен под стражу. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ndsmi.by.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Места: Жлобин (1033)

Метки: Криминал (9544), Область (5243)

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