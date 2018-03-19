Житель Жлобина разбил о голову приятеля бутылку шампанского. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Районным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела, возбужденного за особо злостное хулиганство в отношении жителя Жлобина.

Следствием установлено, что возле кафе «Винтаж» произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них нанес оппоненту несколько ударов кулаками, а потом разбил о его голову бутылку с шампанским, причинив телесные повреждения.

Хулиган был задержан и заключен под стражу. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ndsmi.by.