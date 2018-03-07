На Гомельщине задержали лыжника с сетью, а дома у него нашли арсенал времен ВОВ

На Гомельщине сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте в рыболовных угодьях реки Ола в Жлобинском районе задержали лыжника с сетью, а дома у него нашли целый арсенал времен ВОВ.
Рейдовая группа остановила для проверки лыжника, жителя деревни Китин. В рюкзаке у мужчины была рыболовная сеть.
«Нахождение вблизи водоема или реки с запрещенным орудием лова рыбы является административным нарушением. Это стало поводом для осмотра жилища задержанного», — рассказали в Госинспекции.
Дома у мужчины были обнаружены еще 33 сети общей длиной почти километр, а также порох, 50 патронов, составные части и компоненты огнестрельного оружия: два затвора, ствол и ударно-спусковой механизм от винтовки Мосина, ствол от немецкого пулемета времен Второй мировой войны.
Кроме того, были обнаружены предположительно часть взрывного устройства — детонатор, колодка от гладкоствольного охотничьего ружья.
По информации Госинспекции, мужчину привлекут к ответственности по двум статьям Административного кодекса — за хранение сетей и нахождение с сетью вблизи рыболовных угодий. Части оружия, порох и патроны переданы в милицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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