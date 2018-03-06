Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Представители предприятия говорят о «минимальных последствиях», а рабочие о «серьезной аварии».

Пожар случился вечером 5 марта на Белорусском металлургическом заводе. Возгорание ликвидировано, однако процесс выплавки стали остановлен. О серьезности инцидента говорит тот факт, что в Жлобин для организации оперативного штаба приехал министр промышленности Виталий Вовк.

Примерно в половине девятого вечера сработала сигнализации в электросталеплавильном цехе № 1. Прибывшие к месту возгорания спасатели обнаружили сильное задымление в тоннеле, где проложены электрические кабели.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Однако в результате возгорания получили повреждения 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей, в результате чего был остановлен технологический процесс выплавки стали.

Кроме того, из-за возгорания на БМЗ не работала телефонная связь и пропал интернет.

Как сообщили на предприятии, причиной возгорания, по предварительной информации, стало короткое замыкание.





На заводе корреспонденту Naviny.by сообщили, что процесс выплавки стали и так собирались останавливать, что минимизировало последствия от пожара.

«На данный момент составляется план восстановления после ЧП. Но возгорание случилось в преддверии плановой остановки сталелитейного производства. Она была предусмотрена с 7 по 14 марта. То есть печи и так должны были останавливаться в рамках проекта "Увеличение производительности участка внепечной обработки стали", что минимизирует производственные последствия для предприятия, поэтому восстановительные работы будут вестись параллельно с плановыми. Производственные последствия пока оценить тяжело», — рассказал пресс-секретарь БМЗ Александр Олесик.





Представитель предприятия отметил, что в связи с инцидентом вынужденных отпусков у рабочих и инженеров не будет. Будут ли люди работать в выходные для устранения последствий, пока неизвестно.

Но у сотрудников предприятия, с которыми удалось пообщаться Naviny.by, картина выходит более драматичная: нет света и воды, повреждена основная подстанция.

«Повреждена, как я понимаю, одна из ведущих подстанций, которая запитывала прокатный и сталеплавильный цеха. Там сейчас нет света, воды и тепла. Всё очень серьезно», — рассказали сотрудники предприятия.

Как сообщили в Министерстве промышленности, глава ведомства Виталий Вовк выехал на БМЗ в 9 утра 6 марта для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии.

Белорусский металлургический завод — крупнейшее предприятие черной металлургии в Беларуси, градообразующий завод для Жлобина. Численность персонала составляет около 11 тысяч человек.

Фото МЧС