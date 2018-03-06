На БМЗ назвали возможную причину пожара, приостановившего выплавку стали

Огонь повредил более 30 тысяч погонных метров изоляции электрических кабелей, на предприятии не работает телефонная связь и интернет.

Основной версией возникновения пожара на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине является короткое замыкание, сообщил Sputnik пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

«5 марта в 20.30 в кабельном тоннеле между ПС „Сталь“ и электросталеплавильным цехом № 1 произошло возгорание кабельной продукции. По предварительной информации, его причиной стало короткое замыкание», — рассказал он.

В результате пожара было повреждено 30,6 тысяч погонных метров изоляции электрических кабелей. В данный момент на территории БМЗ не работает телефонная связь и интернет. Кроме того, временно остановлен процесс выплавки стали, не работают три цеха: электросталеплавильный цех № 1, сортопрокатный цех № 1 и копровый цех.