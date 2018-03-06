Из-за пожара на БМЗ была остановлена выплавка стали – фото

  • 06 марта 2018, 09:25
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ЧП случилось 5 марта в 20:40 в кабельном тоннеле БМЗ.

Сигнализация сработала в электосталеплавильном цехе № 1. На производстве остановили выплавку стали. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших нет.



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