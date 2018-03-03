Под Жлобином мужчина украл в магазине упаковку конфет, ему грозит до 4 лет

  • 03 марта 2018, 10:14
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Заведующая магазином «Брусничка», просматривая записи установленных в торговой точке камер видеонаблюдения, обратила внимание на покупателя, который держал в руке корзинку с товаром и ещё что-то прятал под курткой.

В пункте расчёта, где гражданин намеривался расплатиться за покупку, ему было предложено показать содержимое карманов. Мужчина ответил отказом. Но, в этот момент у него из-под верхней одежды выпала упаковка конфет. Незадачливый покупатель схватил её и выбежал из торгового зала.

Работники магазина вызвали сотрудников милиции. Последние быстро задержали ранее неоднократно судимого вора.

Районным отделом Следственного комитета по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 УК Республики Беларусь (грабёж). Во время его расследования установлено, что подозреваемый в течение дня неоднократно приходил в торговую точку и совершал хищения различных товаров. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.


Николай Семенец, Новы дзень
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