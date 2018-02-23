В Жлобинском районе молодой человек зарезал пенсионерку из-за 120 рублей

18-летний выпускник Улуковской вспомогательной школы-интерната, решил вернуться домой в деревню Руденка Жлобинского района.

Как рассказал следователь по особо важным делам УСК по Гомельской области Максим Коленчук, молодой человек мечтал купить скутер, а деньги решил взять у пенсионерки, которая жила в доме через дорогу. В гости к женщине пошел с ножом. Когда жительница деревни открыла дверь, парень приставил нож к ее горлу и потребовал отдать все деньги. У женщины оказалось всего 120 рублей. Получив наличные разбойник нанес пенсионерке удары ножом, от которых женщина скончалась.

Вернувшись домой, парень помыл орудие убийства и на следующий день отправился в Гомель, где купил себе кроссовки и отдохнул в кафе.

Пропажу женщины обнаружил водитель автолавки, которая три раза в неделю приезжает в эту деревню. Пенсионерка ранее ни разу не пропускала визит магазина на колесах и регулярно покупала необходимые продукты. Мужчина попросил местных жителей навестить пенсионерку — труп женщины нашли в ее собственном доме.

За убийство, сопряженное с разбоем, областной суд приговорил молодого человека к 19 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

К слову, это не первая судимость «мечтателя о скутере». Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение и был осужден за кражу. Кроме того, состоял на учете в виду легкой умственной отсталости.