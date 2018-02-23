Сельчанин в Жлобине снял с чужой карточки 25 рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Районным отделом Следственного комитета закончено расследование по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь (хищение путём использования компьютерной техники), в отношении жителя агрогородка Красный Берег.

Во время следственных действий установлено, что обвиняемый, находясь в Рогачёве, похитил у знакомого из кармана верхней одежды банковскую карточку. Пин-код он знал. Приехав в Жлобин, сельчанин через банкомат снял со счёта 25 рублей.

Сейчас ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. Материал направлен в суд.