Смартум 23/02 - 25/02:
Лидер 22/02 - 25/02:

Сельчанин в Жлобине снял с чужой карточки 25 рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы

  • 23 февраля 2018, 12:49
  • 692
  • 0



Районным отделом Следственного комитета закончено расследование по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь (хищение путём использования компьютерной техники), в отношении жителя агрогородка Красный Берег.

Во время следственных действий установлено, что обвиняемый, находясь в Рогачёве, похитил у знакомого из кармана верхней одежды банковскую карточку. Пин-код он знал. Приехав в Жлобин, сельчанин через банкомат снял со счёта 25 рублей.

Сейчас ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. Материал направлен в суд.


ndsmi.by
Адвокат 21/02 - 23/02:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Жлобин (1027)

Метки: Криминал (9424)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 23/02 (12^59) - 25/02 21:59:

Самое читаемое