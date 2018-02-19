Нарушили ПДД и попались: в Жлобине гаишники задержали находящихся в розыске водителя и пассажира

  • 19 февраля 2018, 13:14
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В День Святого Валентина жлобинские гаишники за нарушение правил дорожного движения задержали пару. Оказалось, что водитель и пассажир «Мазды» находятся в розыске.

В тот день внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль с 32-летней женщиной за рулем. Выяснилось, что и ее, и 29-летнего пассажира давно разыскивает минская милиция: они находятся в местном розыске Червенским РОВД, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Задержанные были доставлены в Жлобинский РОВД для дальнейшего разбирательства.


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