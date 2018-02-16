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В Жлобине похитителя аккумулятора опознали по следам обуви, он едва не стал понятым по собственному делу — фото

  • 16 февраля 2018, 15:51
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Утром 12 февраля местный житель сообщил в милицию, что неизвестный разбил в его авто стекло и украл аккумулятор.

Следственная группа обратила внимание на след под передним бампером машины, вероятно оставленный преступником. Тем временем из первого подъезда дома, напротив которого стоял автомобиль, вышел мужчина. Он стал интересоваться происходящим. Ему даже предложили стать понятым, но эксперт обратил внимание, что следы предполагаемого злоумышленника и любопытного соседа идентичны.

Через несколько часов похититель аккумулятора написал явку с повинной и вернул украденное, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз РБ.


gomel.today
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